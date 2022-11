Regionali Lombardia | Letizia Moratti si candida con Azione e Italia Viva

...aver dato le dimissioni da vicepresidente e assessora alla Sanità della Regione, guidata dalla Lega, Letizia Moratti ha annunciato che si candiderà come presidente alle elezioni...Leggi Anche, Attilio Fontana: 'La mia ricandidatura è nelle cose' Leggi Anche Dimissioni Letizia Moratti, Fontana: 'Guarda a sinistra' - Welfare a Bertolaso 'Un nuovo appassionante cammino' - '...Per il Partito democratico “non è esclusa a priori una possibile alleanza con la lista civica dell’ex vicepresidente dimissionaria”.Letizia Moratti annuncia la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia. In una nota, l'ex vice presidente e assessore al Welfare ha scritto: «Insieme con Carlo Calenda e ...