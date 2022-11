Regionali | Letizia Moratti | Mi candido in Lombardia con il Terzo polo

... i profili su cui vorrebbe puntare sono quelli diMoratti per la Lombardia e di Alessio D'... invitato a sedersi al tavolo per ragionare sulle elezionie provare a siglare un accordo ...MILANO - No comment da parte diMoratti sulla eventualità di un ticket con l'economista ed esponente del Pd Carlo Cottarelli alle prossime elezioniper la guida della Regione Lombardia. Lasciando la piazza dove si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un sondaggio dice che Letizia Moratti sarebbe l’unico candidato in grado di battere l’attuale governatore Attilio Fontana alle prossime regionali in Lombardia. E’ con questa notizia che la ex vicepres ...