Regionali | Calenda | ‘Moratti-D’Amato scelta giusta | discutiamo con tutti ma ora al lavoro’

...riunirsi il Consiglio nazionale del M5S per affrontare il tema delle elezioni. Nicola Di Marco, capogruppo grillino in Lombardia, ha fatto notare che in tal modo Azione di Carlo" ...... guardandosi bene dall'escludere l'eventualità di un 'ticket' tra Moratti e Carlo Cottarelli, prova ora a indurree Renzi a un ripensamento: 'Se vogliamo vincere le prossimein ...L'annuncio dell'ex sindaco di Milano: "Ho decisio insieme con Calenda e Renzi". E il leader di Azione rilancia anche in Lazio: "Sosteniamo Alessio D'Amato". Due assessori alla Sanità che diventano un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...