Reddito di cittadinanza non pagato a ottobre | il motivo

Leggi su chenews

(Di domenica 6 novembre 2022) Ildinon è statonel mese di, dove migliaia di persone sono rimaste senza l’assegno: ecco qual è ile che cosa ha detto l’Inps in merito. Sono in molti che hanno segnalato il fatto che non hanno ricevuto il pagamento del sussidio nel mese appena terminato. Si tratta di un evento che ha messo in allerta diverse persone, soprattutto perché l’arrivo del nuovo governo si è dimostrato ostile all’assegno come viene erogato finora. Sottolineando in più di una occasione di volerlo modificare. fonte foto: AdobeStockIn questo contesta, tante persone che lo hanno diritto aldisi sono lamentate proprio per il fatto che il sussidio non è stato accreditato sulla carta nel mese di ...