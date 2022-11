Quali priorità per i futuri 007 Appunti per il nuovo sottosegretario

Leggi su formiche

(Di domenica 6 novembre 2022) Alfredo Mantovano, esponente politico con una esperienza parlamentare di lungo corso – tra l’altro è stato membro del Copaco (oggi Copasir) per Alleanza Nazionale – proviene dalle file della magistratura. La scelta del Presidente del Consiglio di affidare ad un magistrato la delega ai servizi segreti è – a mio avviso – una novità interessante. Essa, infatti, potrebbe ulteriormente migliorare la relazione tra comparto intelligence (Dis, Aisi e Aise) e potere giudiziario. Nell’Italia repubblicana – mi riferisco soprattutto ai decenni precedenti alla legge di riforma 124 /2007 – tensioni tra magistratura e servizi sono state piuttosto frequenti. Si tratta peraltro di un fenomeno non solo italiano, esso è in un certo senso “fisiologico” in tutte le democrazie come dimostra la trama (sin troppo romanzata) di tanti prodotti cinematografici dedicati a conflitti intra-istituzionali tra il ...