Puglia | elicottero precipitato | aperta inchiesta

(Di domenica 6 novembre 2022) La procura di Foggia ha aperto una un'per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo contro ignoti in relazione all'ieri mattina mentre era in volo dalle isole ...

- La procura di Foggia ha aperto una un'inchiesta per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo contro ignoti in relazione all'precipitato ieri mattina mentre era in volo dalle isole ...Una tragedia ha squarciato i cieli delladove undi linea tra Foggia e le isole Tremiti è precipitato mietendo 7 vittime. Nessuno dei passeggeri a bordo dell'A 109 marche di identificazione I - PIKI di Alidaunia ...Disastro aviatorio e omicidio plurimo colposo i reati contestati, a carico di ignoti La procura di Foggia ha aperto una un'inchiesta per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo contro ignoti in ...Antonio Corona, alla Prefettura di Foggia, alla Regione Puglia e al Presidente Michele Emiliano ... quello di sempre, con l’elicottero preso tantissime volte. Questa volta però accade una fatalità e ...