Prorogato lo sconto | la benzina resta meno cara

(Di domenica 6 novembre 2022) Proroga dei crediti d'imposta a favore delle imprese e taglio delle accise sui carburanti fino al 31 dicembre. Le due misure sono messe nero su bianco nella Nota di aggiornamento al Def (Nadef) pubblicata ieri sul sito del ministero dell'Economia. Nel documento si legge che «il governo ha deciso di confermare l'obiettivo di deficit per il 2022 e di utilizzare il risultante spazio di bilancio, quantificabile in poco più di nove miliardi, in larga parte a copertura di nuove misure di mitigazione del costo dell'energia», quali appunto i crediti d'imposta e il taglio dell'accise sue gasolio. Quest'ultima misura, ricordiamo, ammonta a 30 centesimi inal litro. Una riduzione che negli ultimi mesi ha permesso che il costo dei carburantisse sotto i due euro al litro. «Con un apposito decreto legge in corso di ...

Il decreto da poco più di 9 miliardi che il governo adotterà la prossima settimana prorogherà fino a fine anno lodi 30,5 centesimi sulle accise della benzina e del diesel. E rinnoverà gli sconti di imposta per le bollette delle imprese, compresi bar e ristoranti, fino al 40 per cento. Non si potrà fare ...Gas stoccato rivendibile nel 2023 con prezzi più alti - Ma non solo accise, negli interventi previsti dal governo si parla anche delle riserve di gas accumulate in questi mesi. Il governo disporrà la ...