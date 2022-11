Premier | doppietta di Salah | il Liverpool batte il Tottenham

Nel pomeriggio di oggi si sono giocate le partite valide per la 15° giornata dellaLeague, il massimo campionato inglese. La giornata è iniziata col botto, ovvero col successo ...a una...Il Liverpool torna alla vittoria inLeague dopo due sconfitte consecutive e batte 2 - 1 il Tottenham a Londra in un incontro della 14/a giornata. Unadi Salah nel primo tempo permette alla squadra di Juergen Klopp di ...Tornano a conoscere la sconfitta in Premier gli Spurs che si arrendono alla formazione di Klopp trascinata dal talento dell'egiziano ...Nel posticipo del quindicesimo turno di Premier League 2022/2023, il Liverpool sconfigge il Tottenham per 2-1. Decide una doppietta di Salah ...