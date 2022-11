Piqué saluta il Camp Nou e scoppia in lacrime

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 novembre 2022) Una serata piena di emozioni, l’ultima di GerardalNou. Il Barcellona ha battuto l’Almeria per 2-0 in una partita tutt’altro che noiosa, ma il protagonista della serata è stato lui. La notizia del suo addio al calcio ha lasciato sgomenti tantissimi tifosi e anche i compagni di squadra si sono presentati ino con la maglia numero 3, una divisa speciale che sul petto portava la scritta “Sempr3”, la stessa cheeggiava in mezzo al terreno di gioco fino al fischio di inizio. L’última vegada sobre aquesta gespa. Ho gaudiràs com #sempr3, Gerard pic.twitter.com/n5SNzWy0PB — FC Barcelona (@FCBarcelona cat) November 5, 2022 Una coreografia da brividi, quella allestita alNou per l’ultima partita di, con tantissimi cartelli e messaggi dai sui tifosi sugli ...