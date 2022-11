Pioli | “Giroud ha commesso un’ingenuità” poi il commento su De Ketelaere

(Di domenica 6 novembre 2022) Il Milan ci crede fino all’ultimo contro lo Spezia e, dopo il pareggio scritto nel destino di Daniel Maldini, trova la rete allo scadere dei minuti regolamentari di gioco grazie a. L’attaccante trova l’imbucata giusta su assist di Tonali e regala i tre punti alla squadra rossonera, punti fondamentali in ottica classifica. FOTO: Getty Images,In questo modo, infatti, gli uomini di Stefanoconcretizzano il sorpasso sull’Atalanta, uscita sconfitta dalla sfida contro il Napoli al Gewiss Stadium, e si mettono all’inseguimento della formazione di Luciano Spalletti. Gli azzurri guidano la classifica di Serie A a quota 35 punti, con un vantaggio di 6 sui campioni d’Italia in carica.nel post partita: “Continuiamo a crederci!” Al termine di Milan-Spezia Stefanoè ...

...già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Milan nome Associazione Calcio Milan anno di fondazione 1899 allenatore Stefanostadio Giuseppe Meazza Leggi anche Milan - Spezia 2 - 1:...(72'7: il Re di coppe non si ferma più... )6,5 Cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Il suo Milan è una formula matematica quasi perfetta.SERIE A - Le parole dell'allenatore rossonero dopo la vittoria per 2-1 contro lo Spezia: "Gol di Giroud Ne ho subìto uno simile da Totti, c'ero io sulla panchi ...Pioli bacchetta Giroud: "Che ingenuità..." A salvare la causa rossonera c'ha pensato una magia di Olivier Giroud allo scadere, prima che il francese si facesse ingenuamente espellere per doppia ...