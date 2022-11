Pioli è sicuro | “Continuiamo a crederci | ma il Napoli è favorito”

(Di domenica 6 novembre 2022) Il Milan stringe i denti fino all’ultimo minuto contro lo Spezia e riesce a conquistare i tre punti grazie a Oliver Giroud, che mette la palla in rete quasi allo scadere dei minuti regolamentari di gioco. Una vittoria che porta i rossoneri a sorpassare l’Atalanta e a posizionarsi al secondo posto in classifica all’inseguimento del. Un distacco dalla squadra di Spalletti che ad oggi conta sei punti: da 29 a 35.Milan (Getty Images)nel post partita: le parole sulAl termine del match l’allenatore della squadra milanese Stefanoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando anche degli azzurri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “È stata una vittoria sofferta ed importante, la squadra continua a. Sappiamo che ...

... che lui dovrebbe compattare, non lo aiutano di. 5 Tomori Non ha lui tutte le colpe, per la ...leggere anche Milan nome Associazione Calcio Milan anno di fondazione 1899 allenatore Stefano...... ha sottolineato ai microfoni de ilfattoquotidiano.it l'importanza di Stefanoper i primi ... Qui sto bene, sonodi poter dimostrare il mio valore attraverso il lavoro. Ho tante ambizioni ...Il tecnico rossonero dopo il 2-1 sullo Spezia: "Vittoria sofferta ma importante. Ho la fortuna di allenare un gruppo di giocatori che hanno voglia di lavorare e crescere" ...L’allenatore del Milan Stefano Pioli commenta la vittoria ottenuta quasi a tempo scaduto con lo Spezia. Stefano Pioli ha analizzato il 2-1 rifilato allo Spezia a Sky Sport ammettendo di aver previsto ...