Pioli | “De Ketelaere? Prevedo alti e bassi | ma arriverà il suo momento”

...elo mette a sedere... (72' Rebic 5: la scossa non arriva nemmeno da lui) BRAHIM DIAZ 6 Dura un tempo. Un tempo con tanta iniziativa ma poca precisione. Cambio inevitabile (72' De5: ...Si resta in parità,manda in campo Giroud, Rebic e Dema è ancora lo Spezia ad andare vicino al gol con il pallonetto di Verde. Gli animi si accendono, accenno di rissa in cui vengono ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni dopo la vittoria del "suo" Milan contro lo Spezia allenato da Luca Gotti.Il tecnico rossonero dopo il 2-1 sullo Spezia: "Vittoria sofferta ma importante. Ho la fortuna di allenare un gruppo di giocatori che hanno voglia di lavorare e crescere" ...