Pietra stele dei Pitti rivela la transizione dal politeismo al Cristianesimo in Scozia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov – Un’antica, molto rara, scolpita circa 1.500 anni fa, è stata scoperta in un cimitero scozzese. Sullasono raffigurati un toro, dei pellicani e un’antica scrittura di un alfabeto arcaico. A rendere ancora più sorprendente questa scoperta, è che laincrociata è stata scolpita dall’antico “popolo dipinto” della. Ierano gli antenati degli scozzesi, chiamati per la prima volta con questo appellativo da Giulio Cesare nel suo De Bello Gallico. La lastra a forma di croce è stata portata alla luce il mese scorso nel cimitero di Old Kilmadock vicino a Doune, in. L’ archeologo dello Stirling Council, Murray Cook, ha dichiarato al WordsSideKick.com che laè stata scolpita ...