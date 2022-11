Pierfrau pubblica il nuovo singolo Charlize Theron

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 6 novembre 2022)è ildiche racconta le sensazioni di una relazione appena iniziata La nuova canzone dinon a caso si apre con la parola Finalmente ed è proprio questo il primo pensiero che subentra nella testa di un innamorato quando si accorge di aver trovato la persona giusta. Non c’è il desiderio di idolatrarla come nel caso di una bellezza del cinema mondiale ma di assecondare l’intesa che si è creata in modo spontaneo. Non c’è vergogna ma solo il bisogno di affetto perché con quella persona ci troviamo bene e non abbiamo paura a lasciarci andare e a mostrarci senza maschere. Nelle prime fasi dell’innamoramento è naturale anche non fare progetti a lungo termine ma vivere il momento, mettere a freno la razionalità e diventare nel proprio piccolo i ...