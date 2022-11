Perché per le donne parlare di soldi è ancora un tabù

Leggi su dilei

(Di domenica 6 novembre 2022)dinel XXI secolo potrebbe sembrare a qualcuno quasi anacronistico. E in effetti di passi avanti ne sono stati fatti da quando, soprattutto alle, era vietato tacitamente didi determinati argomenti. Oggi ci insegnano che la libertà di espressione in tutte le sue forme appartiene anche a noi, e che è nostro il compito di insegnare alle future generazioni che niente e nessuno può più dirci cosa fare, come farlo o chi vogliamo essere. Un insegnamento, questo, che purtroppo ètroppo confinatoalla teoria, e poco alla pratica, dato che stiamopagando lo scotto di un retaggio culturale maschilista e patriarcale che sopravvive nei meandri della società. Così eccoli riaffiorare quei, ...