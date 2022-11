“Perché hanno fischiato Letta” Insulti in piazza | la rivelazione di Mauro

Leggi su iltempo

(Di domenica 6 novembre 2022) “Maladi Roma haEnrico?”. Questa la domanda posta da Concita De Gregorio a Ezio, ex direttore di Repubblica, nel corso della puntata del 5 novembre di In Onda, talk show condotto su La7 insieme a David Parenzo. “Lanon ha risolto i problemi con l'Occidente. Sono in gioco i valori della democrazia e dell'Occidente, ciò che noi siamo” la risposta dell'editorialista del quotidiano fondato da Scalfari in riferimento alla manifestazione per la pace in Ucraina in cui il leader del Pd è stato duramente contestato., chiuso l'argomento dem, si è espresso in questi termini su Giorgia Meloni e il suo governo: “Questo linguaggio dimostra un atteggiamento correzionale da parte del governo, è come se dicessero 'siamo qui ...