Pellegrini per il tris | Cataldi sogna la storia | Roma - Lazio è un derby di capitani - tifosi

(Di domenica 6 novembre 2022) Due, due anime, due cuori della Capitale. Da una parte Lorenzo, dall'altra Danilo. Due, tra l'altro, che hanno faticato per affermarsi con le proprie squadre del cuore, ma ...

Lapresse Il giallorossoLorenzoquella di oggi pomeriggio sarà la sua terza volta con la fascia al braccio. E magari vorrà festeggiarla con un'altra terza volta, quella legata ai gol,...questo abbiamo messo insieme, in una chiamata tripla, Paolo Calabresi, còre giallorosso, e Francesco Pannofino, biancoceleste doc. Questo è il risultato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...Nella traduzione di Flavio Vidoni, con una dotta prefazione “controcanto” di Rienzo Pellegrini, edita da Aviani & Aviani. Sabato 12 la presentazione a villa ...La 13a giornata di Serie A si chiude oggi: si parte alle 12.30 con Bologna-Torino e si finisce alle 20.45 con Juventus-Inter poi sarà già vigilia per il turno infrasettimanale. Dai campi e dai quotidi ...