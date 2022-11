Il derby romano numero 157 in Serie A sarà quello dei capitani nati e cresciuti in città (), ma anche quello della paura di sbagliare. La Roma, da tempo, fatica negli scontri ...... alle sue spallee appunto Zaniolo. In casa Lazio il grande punto interrogativo riguarda ... A completare il reparto sarannoin regia e Vecino. In difesa Casale e l'ex Romagnoli ...Pellegrini e Cataldi, la fascia ai romani nel Derby delle grandi assenze. Mourinho e Sarri in silenzio alla vigilia ...Niente incontro stampa per i due allenatori: per evitare polemiche e non scoprire le carte Roma. Alla vigilia ha vinto la cautela. Roma e Lazio non hanno parlato, trincerandosi dietro a un silenzio in ...