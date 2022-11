Pecco Bagnaia! Tredici anni dopo Vale Rossi un nuovo italiano sul tetto della Moto Gp

Le ragioni del successo del ragazzo tranquillo, erede di Valentino e sua antitesi Là dove c'era Valentino Rossi, adesso c'è una Nuvola Rossa, come è soprannominato, il nuovo campione ...is on fire". Così come la piazza di Chivasso. Qui nessuno aveva dubbi: "Andiamo a vincere il motomondiale!". E la scaramanzia "Non ce n'è bisogno". La vittoria diè la vittoria di tutta la città, di una Chivasso che quel campione l'ha visto crescere. E oggi, sotto il maxi schermo allestito in piazza Carta di Chivasso, sono in oltre tremila. "È il ...Il centauro dell'Aprilia è volato a Valencia nella terza sessione di prove libere. Il centauro della Ducati Pecco Bagnaia ha rilasciato nel dopo gara di Valencia le sue prime parole da campione del mo ...Nono sul traguardo di Valencia, dopo un mezzo contatto col diretto rivale per l'iride, Pecco gestisce il margine di vantaggio su Quartararo, che chiude quarto. Le ragioni del successo del ragazzo tran ...