Pecco Bagnaia si laurea campione del mondo della Moto Gp in sella a una Ducati

(Di domenica 6 novembre 2022) Si è concluso oggi con la gara a Valencia il Mondiale diGP, che ha visto il trionfo di, a cui è bastato il nono posto perrsi. Il torinese, che guidava la classifica con 258 punti, è partito ottavo dalla griglia di partenza, mentre Fabio Quartaro, al secondo posto con 235, è scattato con il quarto tempo e ha concluso la gara sempre al quarto posto. L’obiettivo diera difendere i 23 punti di vantaggio sul pilotaYamaha e, per farlo, gli bastava chiudere 14esimo. Il francese, quindi, è stato costretto ad abdicare non riuscendo a bissare il successo del 2021. Tredici anni dopo il trionfo di Valentino Rossi, che a ragione lo ha definito il suo “erede”,è ...

Con il nono posto ottenuto nel Gp di Valencia della MotoGp,si laurea Campione del Mondo per la prima volta, 9 anni dopo l'ultimo ...Queste le sue parole a Sky Sport: "Prima di commentare la corsa vorrei fare le mie congratulazioni a '' per il campionato che ha disputato. Trionfare così tanto è qualcosa di assolutamente ...Alla scoperta del pilota della Ducati Pecco Bagnaia, campione del mondo di MotoGP 2022: le sue passioni tra Juve, cucina, tennis, golf, l'idolo Valentino Rossi.15:25 MotoGP: Il risultato In Coppa del Mondo Bagnaya e Quartararo sono distanziate di 17 punti. Alex Espargaro ha perso il terzo posto contro Bastianini ...