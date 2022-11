Pecco Bagnaia campione del mondo in Motogp

(Di domenica 6 novembre 2022) VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) –deldella. La vittoria dello spagnolo Alex Rins (Suzuki) nel GP di Valencia con il tempo di 41'22?250, infatti, ha automaticamente eliminato le possibilità di Fabio Quartararo (Yamaha), finito quarto, di superare il pilota della Ducati che ha chiuso in nona posizione. Secondo Brad Binder (Ktm), terzo lo spagnolo Martin (Ducati), quarto il francese Quartararo, quinto Miguel Olivera (Ktm).trionfa in sella a una moto italiana, la Ducati. Non accadeva dal 1972 dalla vittoria di Giacomo Agostini, con la MV Agusta. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS).

esulta e lo fa sotto gli occhi di Valentino Rossi, ultimo azzurro a trionfare, presente nel ... Binder Martin Quartararo Oliveira Rins Marini BastianiniMorbidelliFrancescoha vinto il motomondiale. Erano 13 anni che il titolo mancava dall'Italia. L'ultimo connazionale a vincerlo era stato Valentino Rossi , nel 2009. A 'è bastato piazzarsi decimo per laurearsi campione del mondo, nonostante il quarto posto del secondo in classifica, Fabio Quartaro., infatti, si è presentato all'ultima gara ...Francesco Bagnaia conquista il titolo di Campione del Mondo della MotoGP 2022, in sella alla Ducati ufficiale. Sono passati 50 anni da quando un pilota italiano vinse l'ultimo titolo iridato in sella ...Quartararo ci prova con generosità, Bagnaia corre con il braccino ma il 9° posto vale un titolo mondiale storico! Vince Rins nella gara d'addio della Suzuki ...