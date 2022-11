La Sicilia

Non certo Stefano Bonaccini : 'Oltre marzoproprio di no', ha detto del Congresso il ... attenti alle idee promosse da Goffredo. Tra i temi che potrebbero venire affrontati nella 48 di ...che il governo duri a lungo", continua Grillo, che abbraccia Conte. Il Pd converge con Conte ... L'ala vicina a Nicola Zingaretti e a Goffredospinge per tornare con i grillini. Gli ex ... Pd: Bettini, 'spero in nuova generazione, ma no a nuovismo senza idee' Roma, 6 nov (Adnkronos) - "Mi hanno zittito, mi hanno detto a nome di chi parli Io parlo a nome della mia storia, mi sono iscritto al Pci a 14 anni. Nel Pd ci sono fior fiore di dirigenti, io ...