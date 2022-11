Pd | Bettini | ' sostenuto rapporto con M5s ma ora fase nuova | sinistra faccia sinistra'

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov (Adnkronos) - Con questa destra "ci dobbiamo preparare a una risposta di fondo. In questo momento mi interessano meno le alleanze. Hoilcon il M5s, anche pagando un prezzo. Abbiamo governato insieme, abbiamo fatto del bene all'Italia ma adesso siamo in unatotalmentein cui ladeve fare la. Deve riprendere la sua visione, perduta, di capovolgere i rapporti tra chi sta sotto e sopra. E' la sua missione". Lo ha detto Goffredoa Mezz'ora in più.

