Paulo Sousa | ' Juve | non fare come il Barça | l' Inter può farti male quando riparte'

"Io e Pirlo eravamo simili. Venivamo dalla trequarti. Quando mi hanno spostato davanti alla difesa avevo un'altra visione per i passaggi verticali". Chissà quanto vale oggi un play come, straordinario regista della prima Juve di Lippi, campione d'Europa con il Borussia, quindi anche all'Inter. Diventato allenatore "visionario", dopo due anni nella Fiorentina ha preso "..., ex allenatore della Fiorentina e doppio ex di Juve e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del derby d'Italia, ex allenatore della Fiorentina e doppio ex di ...Chiamato a commentare per La Gazzetta dello Sport la sfida tra Juventus e Inter di quest'oggi, Paulo Sousa ha tirato in causa anche la sua esperienza a Firenze: "Il calcio di Paulo ...Chiamato a commentare per La Gazzetta dello Sport la sfida tra Juventus e Inter di quest'oggi, Paulo Sousa ha tirato in causa anche la sua esperienza a Firenze: "Il calcio di Paulo ...