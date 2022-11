Parchi eolici | l' Adriatico fa gola ' Energia per le industrie del Nord' - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dal Veneto alla Puglia sono molti i progetti e gli investimenti per sfruttare l'energia prodotta dal ...Falck Renewables e BlueFloat Energy si sono impegnate per la realizzazione di due grandioff shore al largo del Salento e di Brindisi. Parchi eolici, l’Adriatico fa gola "Energia per le industrie del Nord" Sale la protesta degli operatori turistici contro il parco eolico progettato al largo della Riviera . La politica finisce sotto accusa dopo il documento dei sindaci. Più cauta la Confcommercio ...Il terminal container del porto di Taranto sarà la base logistica per sbarco, stoccaggio, costruzione e assemblaggio delle piattaforme galleggianti e delle turbine eoliche nel Salento.