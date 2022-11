La Gazzetta dello Sport

LE CHIAVI Non che ne avesse bisogno, ma l'con questa vittoria legittima ulteriormente le sue ambizioni di prima rivale del City e di candidata al titolo. Imbrigliata nel primo tempo, dopo ...Sabato nominato ministro al Mef e ieri i suoi Santi di Southampton, la squadra per la quale tifa, sono andati infrenando la capolista1 - 1. *** Bernardeschi biondo platino da bordo ... Paradiso Arsenal: Arteta di nuovo in vetta. Crollo United, Newcastle terzo Su Sky Sport Uk o non sono sul pezzo o sfottono. Nei crawl informano dello stop di Ciro Immobile "in dubbio per la Coppa del Mondo". Noi in Qatar non ci saremo, ci stanno dicendo che siamo fuori pure ...