Papa Francesco | “Sporcarsi le mani per praticare la pace | ecco il compito del cristiano”

(Di domenica 6 novembre 2022) Manama – Nell’ultima tappa del Viaggio Apostolico in Bahrein, il 39mo all’estero di, il Pontefice incontra i vescovi, i religiosi, le suore, i seminaristi, gli operatori pastorali e il clero tutto che nel regno arabo svolgono il loro ministero. Un momento di preghiera particolare, svoltosi nella chiesa del Sacro Cuore a Manama, la più antica chiesa cattolica del golfo, dal quale arriva l’ennesimo accorato appello per lain Ucraina. Poi la preghiera dell’Angelus e il saluto alla comunità cattolica. Quindi il Santo Padre fa rotta verso l’aeroporto per fare rientro a Roma, dove il Volole è atteso dopo dopo le 16.30. Di seguito riportiamo il discorso completo pronunciato dalnell’incontro con i religiosi: Cari Vescovi, sacerdoti, consacrati e seminaristi, operatori pastorali, ...

Si tratta di un percorso formativo ed educativo che quest'anno approfondirà la lettera Enciclica di'Fratelli Tutti'. A dare il via all'iniziativa, che vede un numero sempre maggiore ...ha pregato per il Medio Oriente e per il Libano nel suo ultimo discorso pubblico in Bahrein, dove ha incontrato la comunità cattolica nel suo ultimo giorno di permanenza nel Paese del ...