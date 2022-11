Papa Francesco | ' Bella la Chiesa formata dai volti dei migranti che trovano l' armonia'

: parole che più chiare di così non possono essere dette: "Una Chiesa abitata da persone provenienti da molte parti del mondo, che si ritrovano insieme a confessare l'unica fede in ...Vatican News Il 39mo viaggio in Bahrein di, primo Pontefice a visitare il Regno dei due mari, è giunto al termine, l'aereo con a bordo ilè partito alle 13.16 ora locale, le 11.16 in Italia, dalla Sakhir Air Base di Awali, ...Papa Francesco incontra il Muslims Council of Elders e ribadisce che le fedi religiose devono essere lontane dalla violenza e devono lavorare per la fratellanza ...Si conclude il viaggio di Papa Francesco nel Regno del Bahrein. Il Pontefice è arrivato presso la Sakhir Air Base di Awali. Un aereo B787/ Gulf Air lo porterà a Roma, in Vaticano, dopo aver sorvolato ...