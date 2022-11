Papa Francesco | Auguro il meglio al nuovo governo   

(Di domenica 6 novembre 2022) AGI - "È una sfida, è una sfida". Così, nella conferenza stampa a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma dal Bahrein, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulitaliano, che per la prima volta è guidato da una donna, Giorgia Meloni. Lo riferisce Vatican News. "Ilincomincia adesso, io sono qui: gliil. Io sempreila unperché ilè per tutti e gliilperché possa portare l'Italia avanti". Cosìnella conferenza stampa a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma dal Bahrein, riguardo al ...

AGI - 'È una sfida, è una sfida' . Così, nella conferenza stampa a bordo dell'aereo che lo riportava a Roma dal Bahrein, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sul nuovo governo italiano, che per la prima volta è guidato ...Cosìsull'aereo che lo ha riportato in Italia dal Bahrein. Al nuovo governo "auguro il meglio per il bene dell'Italia",e chiama alla responsabilità: "Troppi governi caduti",dice ...Il pontefice ai giornalisti presenti sull'aereo papale ha detto: "La politica dei governi, fino a questo momento, è stata di salvare le vite, questo è vero" e "credo che questo governo ha la stessa po ...Dalla nostra inviata a bordo del volo papale – È un Pontefice che guarda all'Italia e al nuovo esecutivo con paterna attenzione. «Il governo è per tutti e ...