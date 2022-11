Pallanuoto | World League 2022 | il Setterosa chiude al quinto posto

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Sicon una quinta posizione il cammino delnelle Super Final didifemminile in quel di Tenerife. La squadra di Carlo Silipo si è imposta nella finalina sull’Australia per 13-11. In generale, visto il momento (campionati appena iniziati è stato di forma non eccezionale), il percorso della squadra tricolore è stato più che positivo, con le prestazioni eccellenti contro Olanda e Stati Uniti. Futuro che potrebbe essere roseo per le azzurre. La banda tricolore ha fatto la differenza nella prima parte di gara contro le fisiche oceaniche, poi un super terzo quarto delle australiane ha riportato la situazione in equilibrio, con Palmieri e compagne che hanno chiuso la contesa nel periodo finale. Da sottolineare le tre reti di Domitilla Picozzi, top ...