Pallanuoto | SuperFinal World League 2022 | il Setterosa batte l’Australia e chiude 5°

(Di domenica 6 novembre 2022) Il13-11(4-2, 5-3, 2-6, 2-0) e si prende il quinto posto alledella, disputata a Tenerife. Senza Giustini e Viacava costrette al forfait per infortunio, la nazionale di Carlo Silipo, bronzo europeo a Spalato, parte forte, conduce 9-5 a metà gara. Le avversarie però non stanno a guardare e riportano il parziale sull’1-1 prima della fine della terza frazione. Le azzurre però blindano la difesa nell’ultimo quarto e piazzano il break decisivo con i gol di Bettini e di Tabani. Nella finale per il terzo posto, arbitrata da Nicolosi, gli Stati Uniti si impongono ai tiri di rigore sull’Olanda (16-15 dopo l’11 pari dei tempi regolamentari) e si consolano dopo sette titoli consecutivi. Nella finalissima, infine, la ...

