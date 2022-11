Pallamano | Qualificazioni Mondiali femminili 2023 | L’Italia passa al secondo turno Sconfitta la Bulgaria anche al ritorno

(Di domenica 6 novembre 2022)supera la prima fase delleaidifemminile. Le azzurre guidate da coach Tedesco infatti, dopo aver vintoall’andata (con +7 di vantaggio) hanno regolato tra le mura amiche lando con il risultato di 33-29. Un match, a differenza di quello disputato lo scorso 2 novembre, cominciato con il piede giusto per le nostre ragazze, brave a fare la voce grossa davanti al pubblico di Chieti con un gioco brillante terminando la prima frazione in vantaggio di 18-13 e gestendo nel migliore dei modi la situazione. Un approccio grintoso che si riconfermanelle battute iniziali della seconda frazione, fino ad arrivare al 36? sul 23-14, ovvero al massimo vantaggio. Da questo ...

Sono stati presentati anche il Supercoppa Day e leai Mondiali U21 maschili, altri due grandi appuntamenti che porteranno la grandeitaliana e internazionale al centro ...... facendo di Chieti uno dei palcoscenici della grandeitaliana e, come nel caso delle prossimeai Mondiali U21, anche dellainternazionale. Tutto però comincia ...Tutto ancora da decidere nel 2° turno della Ehf European Cup, dopo il successo di misura in Gara 1 per 32-33 dell’Hapoel Ashdod sulla Sidea Group Junior Fasano, che stasera in Gara 2 può ribaltare la ...Sfida di ritorno del primo turno a Chieti. Le azzurre ripartono dal successo dell’andata e dai sette gol di vantaggio. Il capitano Ilaria Dalla Costa: "Ricominciamo dal secondo tempo di Varna. Determi ...