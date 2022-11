Padel Trend Expo | la Fit diventa ufficialmente partner strategico

FIT

MILANO - Siglato l'accordo tra la Federazione Italiana Tennis e l'eventoExpo, il grande appuntamento tanto atteso dagli amanti, professionisti e curiosi del settore, che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio presso MiCo Fiera Milano City, a pochi passi dal ...... il 2022 sarà ricordato, per quanto riguarda l'Italia, come l'anno della consacrazione del... Per farsi un'idea deldi crescita basti pensare che nel 2019, prima dello scoppio della pandemia ... Padel Trend Expo e FIT insieme per un grande evento La Federazione Italiana Tennis sarà partner strategico del primo grande appuntamento sulla community del padel in programma dal 13 al 13 gennaio MILANO - ...A fine 2022 saranno 1 milione i praticanti. Dal 2019 ad oggi è stato registrato un incremento dei ricavi dell’800 per cento.