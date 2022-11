Orsolini e Posch rimontano il Torino | terzo successo di fila per il Bologna

Nella ripresa, Motta mette dentro Vignato eche confezionano l'azione del pareggio: 64', su cross di Vignato, interviene puntuale il n,7. Al 73' il sorpasso: sponda Soriano,insacca.... Vignato pesca, che pareggia, Soriano invece prolunga di testa il cross di Lykogiannis per il raddoppio di. Tutte intuizioni vincenti che ribaltano il Toro di Juric, spento dall'...Per il match valido per la 13esima giornata di Serie A il Bologna di Thiago Motta scende in campo con una maglia speciale, con la scritta “Forza ...SERIE A - Il tecnico felsineo azzecca tutto e sale a 16 in classifica, a -1 dai granata che mancano una grande occasione per il salto di qualità.