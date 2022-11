Ordigno scoppia in strada a Castello di Cisterna | nessun ferito

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Questa mattina intorno alle 6.10 unè esploso in via Nino Taranto, all’interno del complesso popolare della “219” adi, danneggiando il marciapiede dove è avvenuta la deflagrazione. Non ci sono feriti. Indagini in corso dei carabinieri della stazione didiper chiarire matrice e dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

