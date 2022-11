Ong contro il governo | la Humanity non lascia Catania | verso lo scontro al Tar Dalla Geo Barents sbarcano donne e bambini – Il video

(Di domenica 6 novembre 2022) Continua il braccio di ferro tra Ong esulla questione degli sbarchi dei migranti al porto di. I legali dell’OngOne infatti starebbero stilando un ricorso al Tar di«la disposizione impartita dalle autorità al capitano Joachim Ebeling dire il porto con i 35 sopravvissuti a bordo». Il comandante aveva annunciato nel tardo pomeriggio di domenica 6 novembre che sarebbe rimasto aassieme ai sopravvissuti finché non fossero sbarcati tuttinave. «Non possore il porto di, sarebbele leggi andare via con i sopravvissuti, come mi ha spiegato il mio legale», aveva detto. E poi: «I naufraghi rimasti a bordo sono in uno stato ...

...ricorre al Tar del Laziogoverno Sos Humanity ricorrerà al Tar del Lazioi provvedimenti del governo in relazione alle operazioni in corso a Catania. lo afferma una nota della. 'Sia ...Per questo sui canali social laha annunciato che domani, lunedì 7 novembre, presenterà ricorso al Tar del Lazio . La nota: "Lunedì SOS Humanity intraprende un'azione legaleil decreto del ...Dentro la Geo Barents ci sono 215 naufraghi e 35 nell'altra imbarcazione. Il comandante Joachim Ebeling: «Non andrò via se non saranno tutti giù» ...Il ministro dell'Interno Piantedosi è stato contestato dagli attivisti della Ong Mediterranea all'esterno della sinagoga di Venezia: "È ora di finirla!".