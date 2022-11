Ong | anche la Geo Barents punta al porto di Catania | si scatena il caos

(Di domenica 6 novembre 2022) Una domenica die tensione aldi. Dopo la ong Humanity 1, ecco infatti chela Geo- la nave di Medici senza frontiere - fa rotta verso ilsiciliano. Dalla nave fanno sapere che "questa mattina le autorità italiane hanno chiesto alla Geodi entrare inper valutare casi di vulnerabilità a bordo". La nave era da ore al largo delle coste catanesi, dopo essere entrata sabato in acque territoriali italiane. A bordo della Geoci sono 572 immigrati. Ora, plausibilmente, si procederà come con la Humanity 1, ossia con uno sbarco selettivo: sarà accordato il permesso di scendere a donne, soggetti fragili e bambini. Nella notte, si è concluso lo sbarco ...

Secondo laa bordo ci sarebbero stati oltre cento minori. Nel frattempo le autorità italiane ... ministro degli E Non solo quelle che insistono sul Mediterraneo, maquelle dei Balcani e dell'...... "è inaccettabile che non si aiutino le persone che stanno sulle navi dove ci stannotanti bambini". "Forte preoccupazione" è espressa dalla Comunità di Sant'Egidio: "da prefettura,...MILANO (ITALPRESS) – “Serve un patto a livello europeo per la gestione degli sbarchi e delle rotte dei migranti. Non solo quelle che insistono sul Mediterraneo, ma anche quelle dei Balcani e dell’Est ...Per le Organizzazioni "Il cambiamento climatico sta progredendo sempre più rapidamente e sta scatenando una serie di conseguenze distruttive, soprattutto nei Paesi del sud del mondo. Per questo serve ...