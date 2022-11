Nuovo San Siro | nuovo affondo di Sgarbi | 'Sala vuole intimidirmi e ignora la legge Demolizione atto criminale'

... in fretta e furia, ma con la dovuta passione e precisione, riuscì a rendere l'oggetto come, ... Quest'oggi (domenica 6 novembre, ndr) nella chiesa parrocchiale diGiovanni Battista e Sant'......ed approfitta del mezzo punto al servizio di Bartolucci per riportare la Videx Yuasa diin ...per sfondare letteralmente la ricezione ospite facendo esplodere di gioia il Palas di Via Fonte...«Di tal superbia qui si paga il fio; e ancor non sarei qui, se non fosse che, possendo peccar, mi volsi a Dio» (Divina Commedia, Purgatorio, Canto XI) * * * ...5' di lettura 06/11/2022 - Si è disputato, in quel di San Benedetto del Tronto (AP), presso il Palasport “Bernardo Speca”, il campionato a squadre (Serie A, Serie B e Serie C) per la disciplina del Su ...