Non c' è Giannis? Ci pensa Lopez | Milwaukee vola Brown - Tatum | pioggia di triple per Boston

Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder 108 - 94 No, no problem. Con il greco prudenzialmente a riposo Milwaukee scappa via nel secondo quarto e tiene a distanza di sicurezza i Thunder. I ...Nonostante le assenze diAntetokounmpo e Khris Middleton, Milwaukee vince tra le mura amiche anche contro Oklahoma ... Ai City Thunderservono i 18 punti di Shai Gilgeous - Alexander. Sorride ...Milwaukee è ancora imbattuta dopo nove partite nonostante l’assenza di Antetokounmpo, Rockets sempre più ultimi, Suns al comando a ...NBA - Prosegue la regular season dell’NBA 2022-2023. Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono disputate ben otto partite e le emozioni non son ...