Neymar sempre decisivo | il Paris Saint-Germain sbanca Lorient

(Di domenica 6 novembre 2022) Il PSG conquista tre punti d’oro in trasferta nella quattordicesima gara della Ligue 1 2022/2023. I parigini battono per 1-2 la quarta forza del campionato ovvero ile confermano il loro primato in graduatoria. Il solitola sblocca dopo soli nove minuti approfittando di un incredibile svarione del portiere dei padroni di casa. Dopo otto minuti della ripresa arriva il pareggio dei ragazzi di Le Bris con Moffi. Nel finale ci pensa ancora la stella brasiliana, che serve Danilo Pereira e dà il la al gol vittoria per il. SportFace.

