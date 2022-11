Next Gen Atp Finals Milano 2022 | programma | date | orari e copertura tv

(Di domenica 6 novembre 2022) Il, le, glie latv delleGen Atp, di scena ada martedì 8 a sabato 12 novembre. Gli otto migliori giovani del pianeta si contenderanno il titolo in Lombardia, dove negli ultimi anni hanno trionfato giocatori del calibro di Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Proprio gli ultimi due, nonostante si fossero qualificati anche quest’anno, non saranno ai nastri di partenza. Ci saranno invece Lorenzo Musetti e Holger Rune, grandi protagonisti nel 1000 di Parigi-Bercy, oltre ad altri ragazzi talentuosi come l’azzurro Francesco Passaro. GLI OTTO QUALIFICATI Le dirette televisive dei vari match verranno trasmesse in esclusiva da Sky Sport, mediante i propri canali Sky Sport Uno e Sky Sport ...

Novak Djokovic Ironicamente, a bordocampo, ha scherzato sulla. 'Alcaraz, Rune, me stesso. Siamo tutti giovani' ha detto con un sorriso. Eppure, la lancetta del tempo non sembra scorrere per Novak Djokovic. Dal rientro nel circuito maggiore, dopo la ...Alle 14.30 sono in programma i match Juventus- Novara, Pro Patria - Triestina, Renate - Pergolettese, Sangiuliano City - Virtus Verona, Trento Pro Sesto; alle 17.30 le ultime quattro sfide, ...Kaio Jorge a breve riprenderà l'attività agonistica con la Juventus Next Gen, ma il suo entourage sa già cosa fare per il futuro ...La partita Juventus Next Gen – Novara di domenica 6 novembre 2022 alle ore 14.30 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la dodicesima giorn ...