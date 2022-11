ilGiornale.it

... passando per il turismo medico dei cittadini americanimondo, fino alla scienza delle campagne ... Joe Biden accetta di essere messo da parte per ildel partito, mentre Donald Trump attacca ...il data mining si occupa proprio di quello) di Amburgo, che anche quest'anno ha assegnato lo ... È residenziale anche la struttura che conquista l'ottava posizione: lo Sven,Queens, a New York, ... "Nel bene e nel male lui era Franco, un uomo fuori dagli schemi che ha vissuto per l'arte" Mentre alla Scala si aprono le celebrazioni per il centenario della nascita del grande regista, il figlio adottivo ne rivela i lati inediti. Dalle cene con Anna Magnani ai litigi con Nureyev ...E' "positivo che si mettano tutte le risorse sull'energia, lo avevamo chiesto. Positivo anche l'annuncio che è stato fatto sulla gas release. Positivo il voler proseguire nel voler mantenere la barra ...