NASCAR Xfinity Series | Championship 4 | Ty Gibbs svetta su Gragson e conquista il titolo

(Di domenica 6 novembre 2022) Tyha vinto la prova di Phoenix e si è laureato campione della. Primo successo al secondo anno d’attività nella categoria per il 20enne di Toyota, #54 del JoeRacing che diventa il quarto più giovane di sempre ad imporsi al termine della stagione. Il nativo di Charlotte (North Carolina) è stato perfetto nella prima metà dell’evento, abile a respingere ogni ipotetico assalto dei rivali. Stage 1 e 2 sono finite nella bacheca dell’ex campione dell’ARCA Menard, per la prima volta presente nella finalissima della serie. Justin Allgaier (JR Motorsports #7) ha cambiato le carte in tavola dopo la seconda frazione, abile con i propri meccanici a superare i diretti rivali. Il #54 di Toyota ed il teammate#9 si sono messi subito ...

