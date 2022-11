Napoli | Giuntoli ha già segnato il nome del prossimo obiettivo

A tutte quelle squadre faceva difetto la forza mentale che invece è una delle principali qualità delcreato dae assemblato da Spalletti. È come se fosse programmato per vincere. Non ...E che ha convinto ancora di più ildel valore di questo trequartista mancino classe 2003. Tommaso è un profilo sul qualesarà molto attento anche nei prossimi mesi. Un anno più grande ...Il Napoli vince, convince, non si ferma e mette le distanze a debita distanza Ma non si ferma. Gli occhi sul mercato ci sono sempre e sembra che Giuntoli abbia già puntato forte su due nomi che stanno ...Cristiano Giuntoli non perde di vista il calciomercato: il direttore sportivo del Napoli ha già appuntato altri due elementi nella sua agenda ...