Musei gratis | ancora scintille al ministero della Cultura Sangiuliano | «L’Italia è troppo generosa» Sgarbi | «Non è questione di soldi | ma di democrazia»

(Di domenica 6 novembre 2022)uno scontro tra il ministro, Gennaroe Vittorio, sottosegretario del medesimo dicastero. Il critico d’arte non intende abbandonare l’idea deiper i cittadini residenti nelle diverse città italiane: «La gratuità deideve valere per i cittadinicittà dove isono situati: idevono essere per i cittadini come le biblioteche, dove uno entra, prende un libro, ma non è che paga. Su questo esorto il ministroa rivedere la sua posizioni. Avendo noi il problema di rieducare gli italiani, credo che il ministro non possa non convenire con me: lanon deve essere un fatto costoso, ma ...

Il ministro: "Sogno di far sentire italiani all'altezza del passato""L'Italia è già molto generosa su questo fronte. Io d'estate vado a Positano, vedo panfili da 100 milioni di dollari, ci sono suite da 20mila euro a notte, perché non possiamo far pagare ...... perchè non possiamo far pagare i 17.50 euro del biglietto per visitare Pompei ' , ha detto il ministro della Cultura intervenendo a Sky Tg24 sul tema ''. 'Già non facciamo pagare - ha ...(Adnkronos) - Musei gratis "L'Italia è già molto generosa su questo fronte. Io d’estate vado a Positano, vedo panfili da 100 milioni di dollari, ci sono suite da 20mila euro a notte, perché non ...Da una parte il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, che non abbandona l'idea dei musei gratis, dall'altra il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che considera "l'Italia troppo genero ...