Msf | Geo Barents verso porto Catania | Italia lo ha chiesto

"Questa mattina le autorità italiane hanno chiesto allaBarents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, di entrare in porto a Catania per valutare casi di vulnerabilità a bordo". Lo riferisce la stessa ong, che ha a bordo 572 naufraghi. ...... "a dieci giorni dal primo soccorso è inaccettabile l'attesa a cui sono sottoposti i profughi a bordo" , dice Candida Lobes, responsabile comunicazioneche gestisce laBarents, su cui si ...“Le autorità italiane hanno chiesto alla Geo Barents di entrare in porto a Catania per valutare casi di vulnerabilità a bordo”: lo ...Roma, 6 nov. (Adnkronos) - La Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere con a bordo 572 migranti, dovrebbe arrivare ...