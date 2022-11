MOVIOLA – Bologna-Torino | Lukumi su Miranchuk | è rigore Lukic non sbaglia

(Di domenica 6 novembre 2022) Episodio danel corso del primo tempo di, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Dall’Ara l’arbitro Giua fischia un calcio diin favore degli ospiti per un fallo dinei confronti di, una spallata che sbilancia il giocatore granata e che viene ravvisata fallosa dal direttore di gara. Il Var controlla che il fallo sia dentro l’area ed è così: dunque fallo e giallo. Dal dischettoè freddo e batte Skorupski, è 0-1. SportFace.

