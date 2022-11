Moviola Bologna Torino | l’episodio chiave del match

(Di domenica 6 novembre 2022)arbitraledelvalido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Giua.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Toro.it

Torino 0 - 0Inizio alle 12.30 Migliore in campo: a fine partita ...Una simile lamentela contro il Napoli era stato fatta dal tecnico delThiago Motta al ... Bologna-Torino, la moviola in diretta: arbitra Giua, al Var c'è Nasca Al Dall’Ara, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Dall’Ara, Bologna e Torino si affrontano nel match ...La prova a Bergamo dell'arbitro Mariani di Aprilia vista ai raggi X, durissimo post social del colombiano della Dea ...