MotoGP | Valencia si tinge di Rosso | Bagnaia campione del mondo!

- Il campione del mondo 2022 diè . Il pilota della fa peggio del rivale Fabio Quartararo nel GP di, ultimo appuntamento della stagione, ma poco importa: riesce a restargli ...Pecco è partito ottavo a, Quartaro, invece, ha aperto la seconda fila in quarta casella. Al pilota italiano bastavano due punti per avere la certezza matematica di laurearsi campione. La ...E' pronto per il salto in MotoGP, con la Ducati. Borgo Panigale lo accoglie nel ... In Malesia vince il settimo GP, ma il terzo posto di Quartararo rinvia la festa a Valencia. Dove arriva il trionfo ...A Pecco Bagnaia bastava arrivare nelle prime quattordici posizioni nel GP di Valencia per diventare campione del Mondo ... Pecco firma un accordo con Pramac in MotoGP per la stagione 2019/20 e fa il ...