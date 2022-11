MotoGp Valencia | la cronaca della gara | Bagnaia e Quartararo | duello per il mondiale – diretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Asi decide ildi. Peccodeve difendere 23 punti di vantaggio su Fabio: al torineseDucati basta quindi chiudere 14esimo per racimolare i 2 punti che gli darebbero la certezza matematica del titolo. Il franceseYamaha al contrario deve vincere e sperare in un black out del suo rivale. Ladecisiva in: La partenza – In pole c’è Jorge Martin, davanti a Marc Marquez e Jack Miller.parte a ridossoprima fila, in quarta posizione.scatta invece ottavo. Il via del gran premio alle ore 14 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.